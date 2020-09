Paula Tumala o relacji z Donatanem i Cleo. Dlaczego nie wystąpi w teledyskach?

Paula Tumala zasłynęła jako "Słowianka" w teledyskach Donatana. Opowiedziała o ich relacjach.

Paula Tumala grała w teledyskach Donatana /Mateusz Jagielski /East News

Paula Tumala z zawodu jest modelką. Sławę zdobyła dzięki teledyskom do utworów Donatana. Występowała m.in. w klipie do utworu "My Słowianie", który Donatan nagrał z Cleo. Pojawiła się także w piosence "Brać".

"Uwaga! Wieś tańczy i śpiewa, a słoma z butów wystaje. Kolejny singiel z płyty 'HIPER/CHIMERA', tym razem znowu na wesoło. Przaśny, pozbawiony powagi swojski kawałek 'BRAĆ'!" - anonsował wtedy Donatan.



"Nie szukaj w nim przesłania, ani zawoalowanych treści - po prostu oglądaj klip, biesiadując i jedząc kiełbasę" - instruował producent muzyczny. Od tego czasu Tumala nie pojawiała się w nowych produkcjach.

"Nie wiem skąd wzięło się to, że mam z nim złe relacje. Ja nadal przyjaźnię się z Donatanem i z Cleo. Wydaje mi się, że nigdy nie ulegnie to w żaden sposób zmianie, bo jest to dla mnie druga rodzina" - mówiła w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post. "Dzięki Donatanowi bardzo dużo zmieniło się w moim życiu, oczywiście na lepsze. Miło wspominam okres Eurowizji, współpracy z Donatanem i Cleo. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy" - dodała.



Clip Cleo, Donatan My Słowianie

Zdradziła jednak, że nie wystąpi już w teledyskach producenta. "Niezbyt dobrze się czuję ze swoim ciałem. Mam 33 lata. Kobieta 33-letnia w teledysku to nie jest nic złego, ale wolę ustąpić to miejsce młodszym koleżankom" - skomentowała.