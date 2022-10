Paula Karpowicz w relacji na Instagramie pokazała przymiarki do sukni ślubnej. W ostatnim czasie zajmuje się wybieraniem kreacji - na razie nie wiadomo, czy już zdecydowała się, w czym pójdzie do ślubu.

Przypomnijmy, że wybrankiem wokalistki jest Zimus, znany przede wszystkim jako menedżer discopolowego wokalisty o pseudonimie MiłyPan. Opiekuje się też Nowatorem, Gackiem, Kouchim, Bogdanem Borowskim, grupą Kwestia 07 i zespołem swojej narzeczonej - Topky.

Paula i Zimus zaręczyli się w 2020 r., a na przyszły rok planują swój ślub.

Paula Karpowicz (Topky) szykuje się do ślubu

Paula Karpowicz - z Top Girls do Topky

We wrześniu 2021 r. Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska zdecydowały się rozstać z Justyną Lubas, z którą współtworzyły grupę Top Girls. Dwie pierwsze wokalistki rozpoczęły działalność pod nowym szyldem Topky. Ich debiutanckie "Szpile" mają ponad 7,5 mln odsłon.



Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem: "Bez wad", "All for You" (cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base), "Znów spina (Long Island)" i "Dzban".

Topky w dorobku mają też piosenki z takimi wykonawcami jak Łobuzy ("Dawaj mi pyska"), MiłyPan i Defis ("Jeden taniec, jedna noc").