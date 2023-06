Paul Simon sprzedał prawa do swojej twórczości. Kwota zwala z nóg!

Szkolni koledzy, Paul Simon i Art Garfunkel założyli swój rockowy duet w 1957 r. A pozostali aktywni aż do 1970 r. Ich głosy układały się w subtelną melodię i harmonię, jednak zdecydowali się rozstać z powodu różnic artystycznych.

Później od czasu do czasu dawali wspólne koncerty. Większość z ich piosenek skomponował Simon. Teraz, w wieku 82 lat, postanowił sprzedać swoje prawa do takich przebojów jak "The Sound Of Silence" czy "Mrs. Robinson" wytwórni BMG.

"Twórczość Paula Simona jest jednym z filarów muzyki popularnej. Dołożymy wszelkich starań, aby jego muzyka nadal była podziwiana" - powiedział prezes BMG, Thomas Sherer. "To znacząca transakcja. Nasza zdolność do przeprowadzania takich transakcji po raz kolejny pokazuje, że BMG może być najlepszym domem dla największych artystów" - podkreślił Thomas Coesfeld z kierownictwa BMG.

Reklama

Wideo Simon & Garfunkel - "The Sound of Silence" (Original Version from 1964)

W ostatnich latach muzyczny gigant przejął prawa do twórczości m.in. Tiny Turner, Johna Legenda, ZZ Top oraz Jean-Michel Jarre'a.

Simon zaś równie imponujący zastrzyk gotówki dostał wcześniej w 2021 r. Sprzedał wtedy Sony Music Publishing prawa do swoich solowych piosenek. Kontrakt opiewał na 250 milionów dolarów.