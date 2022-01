Paul McCartney występuje na scenie już od przeszło 60 lat. W Beatlesach spędził zaledwie mały wycinek kariery, którą budował później także z zespołem Wings i w pojedynkę. Co roku muzyk spędza sylwestra i Nowy Rok na francuskiej wyspie St. Barts. Prawdopodobnie w tym roku uczynił to samo i udał się z żoną i najbliższymi przyjaciółmi celebrować rozpoczęcie 2022 roku w gorącej atmosferze.

Wideo Paul McCartney performs "Lady Madonna" | One World: Together at Home To był dla Paula McCartneya całkiem aktywny rok - zaangażował się w stworzenie "McCartney IIImagined", tworzenie musicalu "To wspaniałe życie!", a także wydał na nowo słynny album Beatlesów "Let It Be" i dokument "Get Back". Nic dziwnego, że zdecydował się odpocząć od zgiełku na wyspie St. Barts.

Legenda The Beatles pochwaliła się na Instagramie, że podczas noworocznej imprezy zobaczył "świetny, nowy zespół" - The Linstorm. Żartobliwy film, w którym muzyk parodiuje członków wymyślonej przez siebie grupy bardzo przypadł do gustu jego fanom. Paul McCartney zaprezentował tym samym swoje ulubione filtry w tej aplikacji.



Wideo Paul McCartney Discovers Filters [Instagram Stories, 1st January 2022]

Żywiołowy zespół z opisu McCartneya to "heavy-metalowo-folkowa grupa", składająca się z czterech artystów o bardzo różnym zewnętrznym wizerunku. Nieodłącznym elementem grupy ma być też... pijany menedżer! Grupę tworzą szwedzka frontmanka (przypominająca Pippi Pończoszankę) Olga; anielski, bezimienny klawiszowiec; basista Trinket oraz chamski perkusista - knur Mac.



Dobrze widzieć byłego Beatlesa w tak dobrym nastroju. W końcu legenda muzyki w 2022 roku chciałaby znów wyruszyć w trasę (ostatnie koncerty grał w 2019 roku), a poza tym w tym roku skończy on 80 lat, więc na pewno będzie chciał w jakiś sposób celebrować tak ważny jubileusz.



Paul McCartney już tak nie wygląda!

Muzyk jest na pierwszych stronach gazet niemal bez przerwy od 1963 roku! Przez lata bardzo się zmienił, a w ostatnim czasie przestał farbować swoje włosy i pokazał się z innej strony - jako "siwy Beatle". Przy okazji wydał m.in. dwie książki dla dzieci o przygodach "Przedziadka".

Zdjęcie Paul McCartney w 2019 roku na spotkaniu z dziećmi / Mike Marsland/WireImage / Getty Images

Choć na co dzień mieszka w Stanach, to McCartney jest częstym gościem w Londynie, gdzie od ponad 50 lat znajduje się jeden z jego domów. W październiku 2021 roku znów pojawił się w stolicy Wielkiej Brytanii i zaskoczył swoim nowym wyglądem - do niemal całkowicie siwych włosów dołączył zarost. Fani komplementują jego wygląd i uważają, że Paul w końcu wygląda adekwatnie do swojego wieku, a także elegancko. Paul McCartney 18 czerwca 2022 roku skończy 80 lat.