"Nancy i ja jesteśmy bardzo zasmuceni wiadomością o śmierci jej drogiej kuzynki Barbary Walters. Przez wiele lat łączyła je głęboka miłość, a ja byłem dumny, że mogłem dzielić niektóre z tych wyjątkowych chwil" - napisał McCartney na Facebooku. Muzyk dodał, że zmarła była "niesamowitą kobietą, która poradziła sobie we wczesnych latach 'telewizji zdominowanej przez mężczyzn', a do tego stała się światową celebrytką, znaną z wielu wnikliwych wywiadów z gwiazdami.

"Będziemy za nią tęsknić i zawsze będziemy ją wspominać z wielkim sentymentem" - zakończył swój wpis McCartney, publikując przy tej okazji wspólne, rodzinne zdjęcie.

McCartney sporo zawdzięcza zmarłej legendzie dziennikarstwa. To właśnie Barbara Walters ujawniła w programie "The View" z 2007 roku, że on i Nancy są parą, a do tego wyznała, że była ich swatką. "Jej zmarła matka była moją kuzynką. Bardzo zbliżyłyśmy się z tą młodą kobietą" - powiedziała wówczas Walters, ujawniając przy okazji, że Nancy jest właśnie w separacji z mężem, którego określiła jako miłego człowieka, ale "ich małżeństwo się nie ułożyło".

Barbara Walters nie żyje. Miała 93 lata

Wcześniej zmarłą Barbarę Walters wspomnieli m.in.: Oprah Winfrey i Starlet "Star" Jones, która współprowadziła talk show "The View" na samym początku. "Bez Barbary Walters nie byłoby mnie, ani żadnej innej kobiety, którą widzisz wieczorem i rano, codzienne wiadomościach" - napisała Winfrey na Instagramie.

Z kolei Star Jones w swoim wpisie na Twitterze nazwała zmarłą swoją "siostrą, matką, przyjaciółką, koleżanką i mentorką". "Jestem winna Barbarze Walters więcej, niż kiedykolwiek mogłabym oddać" - dodała.

