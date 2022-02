Problemy ze zdrowiem Paula Di'Anno ciągną się od lat. Pierwszy wokalista grupy Iron Maiden ( sprawdź! ) w 2016 r. przeszedł operację usunięcia dużego guza z płuc. Na skutek wypadków motocyklowych sprzed lat jego kolana są w tak złym stanie, że niezbędne są mu operacje, które mają z powrotem postawić go na nogi. Na ostatnich koncertach, jakie zagrał, Di'Anno śpiewał na siedząco.

Na zabieg chirurgiczny czekał już ponad 7 lat, a w końcu w listopadzie 2021 roku udało mu się go przeprowadzić. Na zabieg wybrał się aż do Chorwacji. Okazało się, że Di'Anno trafił w ręce lekarza-fana Iron Maiden.

Reklama

Zdjęcie Paul Di'Anno na chwilę przed operacją w listopadzie 2021 / Facebook @Cart & Horses / materiał zewnętrzny

Kastro Pergjoni z pubu Cart & Horses w Londynie, gdzie swój sceniczny debiut zaliczyła grupa Iron Maiden, przez cały czas wspiera chorego muzyka. Towarzyszy mu podczas leczenia i dzieli się zdjęciami i filmami z jego rekonwalescencji. Muzyk w ostatnim czasie zaczął ćwiczyć chodzenie, choć wciąż porusza się na wózku inwalidzkim. Na niedawnym filmie, który pojawił się na stronie jego fanów, Di'Anno opowiada o tym, co przeżywał w oczekiwaniu na zabieg usunięcia "ropnia wielkości piłki do rugby".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Domagała o wierze, Bogu i "kościółkowych klimatach" RMF

Były frontman Iron Maiden wyznał, że dopadła go sepsa. "Złapałem sepsę w 2015 roku i prawie mnie ona zabiła. Spędziłem osiem miesięcy w szpitalu w Anglii. Masz kluczowe 45 minut, aby wpakować w siebie jak najwięcej antybiotyków, zanim umrzesz, i lekarzom udało się to zrobić, co było wspaniałe" - wyjawił podczas występu w podcaście "Još Podkast Jedan".

I choć mogłoby się wydawać, że był to najgorszy moment jego leczenia, to niedługo później życie muzyka znów stanęło na włosku. Wówczas w szpitalu dwukrotnie zakaził się gronkowcem.



Infekcje spowodowały, że Di'Anno musiał przesunąć wyczekiwaną długimi miesiącami operację kolana. Nawet gdy był już wystarczająco zdrowy na zabieg, to pojawiły się kolejne komplikacje. "Wyjęli kolano, włożyli to coś z cementu. I miało to tam być tylko przez rok" - mówi o zabiegu. Nie zakończyło to prób wstawiania endoprotezy kolana, bo ta umieszczona po raz pierwszy szybko pękła. Muzyk wylądował ponownie na stole operacyjnym i zamontowano mu nowe kolano.



Di'Anno wciąż przebywa w chorwackim Zagrzebiu, gdzie rozpoczął zabieg drenażu limfatycznego. To zapowiedź jego kolejnych zabiegów. Muzyk jest przykuty do wózka inwalidzkiego już od ok. siedmiu lat.



Głos Paula Di'Anno słychać na dwóch pierwszych oficjalnych płytach legendy brytyjskiego heavy metalu: "Iron Maiden" i "Killers". W składzie Żelaznej Dziewicy wokalista występował w latach 1978-1981. Po wyrzuceniu z zespołu za mikrofonem zastąpił go Bruce Dickinson.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden Number Of The Beast

Późniejsze projekty pierwszy wokalista Iron Maiden firmował takimi nazwami, jak m.in. Killers, Battlezone, Dianno, Di Anno, jednak bez większych sukcesów.

Wideo Iron Maiden -- Phantom of the Opera