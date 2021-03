Patryk Pietrzak (Ted Nemeth) debiutuje solo. Leszek Lichota w teledysku "Maryś"

Znany jako wokalista i gitarzysta łódzkiej grupy Ted Nemeth Patryk Pietrzak zaprezentował nowy singel ze swojego nadchodzącego solowego debiutu. W klipie "Maryś" wystąpili aktorzy Leszek Lichota ("Wataha") i Dominika Walo (debiutowała w filmie "Psy 3. W imię zasad").

Reklama

Patryk Pietrzak rozpoczyna solową działalność /Adam Burakowski / Reporter

W maju ukaże się płyta "Ok Boomer", którą na własny rachunek zadebiutuje Patryk Pietrzak.

Reklama

Album nagrany został częściowo w czasie lockdownu i szalejącej na całym świecie pandemii. Solowa płyta frontmana grupy Ted Nemeth przyniesie muzykę bardzo osobistą, skupiona na emocjach i myślach.

Muzycznie będzie to mieszanka alternatywnego popu, dynamicznej muzyki rockowej i lirycznych, poetyckich ballad.

W utworze "Maryś" gościnnie pojawia się Wiktoria Boroś.

"Pomysł na piosenkę 'Maryś' powstał około 3-4 lata temu, kiedy jechałem autostradą mercedesem 190 w trakcie burzy. Nagle trafiłem na potężny korek i stałem na tej autostradzie układając tekst i melodię" - opowiada Patryk Pietrzak.

"Wydaje mi się że jest to historia miłosna o zdradzie i jej wpływie przebieg relacji dwójki ludzi, albo o chorobliwej zazdrości która widzi wszędzie objawy zdrady. On myśli że ona go zdradziła, kocha ją, boli go to, szuka powodów, nie wie gdzie popełnił błąd. W końcu ucieka w złość, groźby - objawy bezsilności, złamanego serca. Ona odpowiada niejednoznacznie. Kłamie, ale ma powody, a może naprawdę była nad stawem? Ona chyba jest ponad jego problemami, może już jej się nie chce słuchać tych rzeczy, ma własne zmartwienia. Nie wiemy tego i z tym zostawiamy słuchacza".

Clip Patryk Pietrzak Maryś

"W piosence historia nie jest opowiedziana jednoznacznie i to czyni ją dla mnie ciekawszą - wielowarstwową. Ja widzę w tym numerze jakąś dwójkę sproblematyzowanych ludzi, z których żadne nie jest złe, ani dobre, po prostu niosą jakiś bagaż emocjonalny z przeszłości - każdy inny - obojętnie czy naprawdę się pozdradzali czy tylko mają jakieś strachy na ten temat. Historia jest metaforą terapii związku osobą trzecią. Przypadkowo wyszedł mi tekst ciągnący trochę w stronę ludową" - podsumowuje muzyk.

W teledysku główne role zagrali aktorzy Leszek Lichota (m.in. filmy "Boże Ciało", "Karbala", seriale "Wataha", "Pułapka", wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu "Osaczony") i Dominika Walo.

Zdjęcie Leszek Lichota zagrał w teledysku Patryka Pietrzaka / AKPA