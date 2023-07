Patrycja Markowska w stroju kąpielowym pozdrawia z wakacji. "Zjawiskowe ciało"

Przypomnijmy, że w maju 2022 r. Patrycja Markowska wypuściła płytę "Wilczy pęd". Na albumie nie zabrakło nawiązań do trudnych chwil w prywatnym życiu wokalistki. Po kilkunastu latach ostatecznie rozpadł się jej związek z Jackiem Kopczyńskim.



Kilka lat wcześniej para próbowała ocalić swoją relację w ramach terapii. "Nauczyła mnie, że gdy coś idzie nie tak, nie muszę się za to biczować. Nawet jeśli popełnię błąd, mój świat się nie zawali" - mówiła wówczas wokalistka w programie Krzysztofa Ibisza.

- Im więcej mam zaufania do ludzi, takiej radości z życia, to to wszystko wraca. Jedyne czego bym sobie życzyła, to żeby pielęgnować w sobie ten "wilczy pęd", żeby nie gorzknieć. Każdy dostaje od życia milion ciosów i wszyscy są napięci, zdenerwowani przez czas pandemii, a teraz wojny. Dlatego myślę, że warto pielęgnować w sobie ten "wilczy pęd", czyli życiową radość - opowiadała Patrycja Markowska w rozmowie z Mateuszem Kamińskim z Interii.



Z płyty "Wilczy pęd" wcześniej na single trafiły utwory "Wilczy pęd", "Na zakończenie dnia" z Dawidem Karpiukiem z grupy Dziwna Wiosna , "Aż do rana" w duecie z Robertem Gawlińskim , "Kieszenie" wraz z Grzegorzem Markowskim i "Bezczas".

W przerwie między letnimi koncertami wokalistka znalazła parę chwil, by wyrwać się na krótki wypoczynek. "Jak ja kocham morze... Całusy z wakacji kochani!" - napisała na Instagramie.

Kadr z plaży zachwycił internautów. "Zatkało mi oddech w piersi", "Zjawiskowe ciało", "Ładuj akumulatory", "Cudownych chwil", "Kapitalnej zabawy kochana" - komentują.