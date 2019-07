Patrycja Markowska i Grzegorz Markowski w duecie. Zobacz teledysk "Echem zostawimy ślad"

Poniżej możecie zobaczyć koncertowy teledysk "Echem zostawimy ślad", który promuje wspólną płytę Patrycji i Grzegorza Markowskich.

Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska prezentują nowy teledysk /Tadeusz Wypych / Reporter

Pod koniec stycznia ukazał się album "Droga". To pierwsza wspólna płyta Patrycji Markowskiej i Grzegorza Markowskiego.

Przed premierą poznaliśmy utwory "Na szczycie" (z udziałem chóru Sound'n'Grace, posłuchaj!) i "Lustro" (sprawdź!).

Teraz wokalistka z ojcem prezentują nakręcony podczas kwietniowego koncertu w Atlas Arenie w Łodzi teledysk do piosenki "Echem zostawimy ślad".

"To jeden z moich ulubionych numerów. Mam totalną słabość do tej piosenki. Czasami zastanawiamy się co po sobie zostawimy, kiedy już nas nie będzie. Pamiętam jak ten tekst powstawał, byłam naprawdę poruszona. Lubię takie energiczne numery, i myślę, że jest to estetyka, w której śpiewamy z tatą pierwszy raz" - mówi Patrycja Markowska.

Za reżyserię odpowiada Tomek Kaźmierczak.

Autorem nagrania (muzyka, tekst, produkcja) jest Maciej Wasio, który zagrał też na gitarze akustycznej i zaśpiewał w chórkach.

Wokalistom towarzyszyli również Piotr "Rubens" Rubik (gitary elektryczne), Piotr "Quentin" Wojtanowski (bas) i Radosław Owczarz (perkusja).

