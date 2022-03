W utworze "Na zakończenie dnia" siły połączyli Patrycja Markowska i Dawid Karpiuk (wokalista grupy Dziwna Wiosna). Muzycy proszą o przekazanie pieniądze na zakup leków dla ukraińskich szpitali oferując temu, kto przekaże największą sumę - premierowy, najmniejszy (choć wielki sercem) koncert świata.



"Za nami tygodnie okrutnej wojny u naszych braci na Ukrainie. Wszyscy masowo pomagamy. I jest to precedens na skalę światową. Pomagamy kobietom i dzieciom, osobom starszym. Otwieramy dla nich domy i nasze serca. Chcę razem z wami zrobić coś jeszcze dobrego" - podkreśla Markowska.

Wokalistka przy wsparciu fundacji Sie Pomaga organizuje zbiórkę pieniędzy. Kwota 100 tysięcy złotych przeznaczona zostanie w całości na zakup leków kardiologicznych dla ukraińskich szpitali. Następnie prof. Maciej Banach, wybitny polski kardiolog, który współpracuje z Narodowym Instytutem Kardiologii w Kijowie, pomoże odpowiednie leki zakupić, a później przetransportować je do Ukrainy.



"Wpłacajcie proszę. Do osoby, która wpłaci najwięcej przyjadę razem z Dawidem Karpiukiem z zespołu Dziwna Wiosna i razem wykonamy u niej nasz najnowszy singel 'Na zakończenie dnia'. To nasza premiera. Oddamy wam nasze serca i wszystko co w nas gra. Zagramy dla was utwór po raz pierwszy. W waszym domu, na waszym podwórku, dla babci, dziewczyny lub taty. Jak tylko zapragniecie" - apeluje Patrycja Markowska.

To kolejna zapowiedź płyty "Wilczy pęd". W nagraniu albumu wokalistce pomagali m.in. jej ojciec Grzegorz Markowski, Robert Gawliński (lider grupy Wilki) czy właśnie Dawid Karpiuk.



