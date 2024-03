Nowy materiał kwartetu z San Diego nagrano i zmiksowano w studiu Sharkbite (m.in. Aborted, All Shall Perish, Decrepit Birth) pod okiem Zacka Ohrena. Masteringiem zajął się Alan Douches z West West Side Music (Origin, Cannibal Corpse, Cattle Decapitation). Autorem okładki jest Pär Olofsson (Exodus, Abysmal Dawn, Immolation).

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy udostępnić światu nasz nowy album. Jego tematyka obraca się wokół spisków i starożytnych mitów, jednocześnie wprowadzając do muzyki nowe elementy. Tworzenie tego albumu było niesamowicie przyjemnym procesem i mamy nadzieję, że nasi fani docenią go tak samo jak my" - napisał Dave Astor, perkusista stojący na czele Pathology, a zarazem były muzyk i współzałożyciel The Locust oraz Cattle Decapitation.

"Unholy Descent", 12. longplay Kalifornijczyków, będzie zarazem pierwszą płytą Pathology w barwach Agonia Records. Wytwórnia z Piły szykuje wersję CD, trzy edycje winylowe, limitowaną kasetę oraz format cyfrowy. Premierę zapanowano na 17 maja.

W sieci pojawił się już "Cult Of The Black Triangle", pierwszy singel z nowej płyty Pathology.

Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Pathology - szczegóły albumu "Unholy Descent" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Cult Of The Black Triangle"

3. "Hermetic Gateways"

4. "Psychotronic Abominations"

5. "Summon The Shadows"

6. "Whispers Of The Djinn"

7. "Archon"

8. "Malevolent Parasite"

9. "Diabolical Treachery"

10. "Demons In The Aether"

11. "Punishment Beyond Comprehension"

12. "Apostles Of Fire"

13. "A World Turned To Ashes".