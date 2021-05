Path Of Destiny przygotowali album "The Seed Of All Evil"

W czerwcu swój trzeci longplay wyda niemiecka formacja Path Of Destiny.

Zespół Path Of Destiny niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

Okładkę "The Seed Of All Evil", pierwszej od pięciu lat płyty symfonicznych, melodyjnych black / deathmetalowców z Niemiec, zaprojektowało SaberCore23-ArtStudio.

Następca płyty "Dreams In Splendid Black" (2016 r.) trafi do sprzedaży 11 czerwca.

Album zostanie wydany nakładem Apostasy Records.

Nowy materiał Path Of Destiny promuje utwór "The Division Of A Spiral Synergy".

Możecie go posłuchać poniżej:

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec kwietnia teledysk do kompozycji "From Heaven They Fall":

Oto lista utworów albumu "The Seed Of All Evil":

1. "The Division Of A Spiral Synergy"

2. "Necromantic Storm"

3. "Erased By Light"

4. "Endbringer"

5. "As Stars Collide"

6. "From Heaven They Fall"

7. "Kingdom Of God"

8. "March Of The Antichrist"

9. "Wave Goodbye To Sanity"

10. "The Crown Of Creation".