Paris Jackson zagra Jezusa! Zobaczymy ją u boku 22-letniej skandalistki

Córka legendarnego wokalisty Michaela Jacksona wcieli się w postać Jezusa w filmie „Habit”. U jej boku wystąpi inna gwiazda młodego pokolenia Bella Thorne.

Paris Jackson sprawdzi się w roli Jezusa /Rich Fury /Getty Images

22-letnia córka Michaela Jacksona, Paris Jackson, wystąpi jako Jezus w nowym filmie "Habit". Obecnie jest on na etapie post-produkcji.

Wcześniej producenci trzymali rolę Paris w tajemnicy. U boku celebrytki wystąpi aktorka i wokalistka Bella Thorne, która wcieli się w rolę kobiety fetyszyzującej Jezusa i ukrywającej się pod przebraniem zakonnicy przed brutalnym dilerem narkotykowym.

Reżyserem obrazu jest Janell Shirtcliff, scenariusz napisała Suki Kaiser. Film opiera się na historii wymyślonej przez Shirtcliff i Libby Mintz, która również wystąpi w produkcji.



W obsadzie znaleźli się też: Josie Ho, Gavin Rossdale, Jamie Hince i Alison Mosshart. Jednym z producentów jest Donovan Leitch ("Mudbound").

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Zdjęcia zakończyły się na tydzień przed izolacją miast w Stanach Zjednoczonych.



Leitch opowiadając o filmie stwierdził, że jest on inspirowany "wczesnymi dokonaniami Quentina Tarantino".

Paris Jackson do tej pory nie miała okazji zaprezentować swojego talentu aktorskiego szerszej widowni. Można było ją zobaczyć w serialu "Star" i w filmie "Raz się żyje". Zagrała też w teledysku "Rescue Me" grupy 30 Seconds To Mars.

Córka króla popu stara się tez rozwinąć karierę muzyczną poprzez działalność w grupie Soundflowers.