Paris Jackson i Gabriel Glenn już nie są parą. Córka Michaela Jacksona o astrologii i seksualności

Tuż po emisji na Facebooku ostatniego odcinka serii "Unfiltered Paris Jackson and Gabriel Glenn" okazało się, że para nie jest już razem. To córka Michaela Jacksona miała zakończyć dwuletni związek.

"Rozstali się kilka miesięcy temu, wrócili do siebie, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Pozostali przyjaciółmi" - twierdzi anonimowy informator magazynu "In Touch Weekly".

W ostatnim odcinku "Unfiltered Paris Jackson and Gabriel Glenn" 22-letnia córka Michaela Jacksona tłumaczyła, że często kłóci się z Gabrielem Glennem, uzasadniając to względami astrologicznymi.

"Barany są bardzo niecierpliwe. Z kolei wiedziałam, że on jako Byk jest strasznie uparty" - mówiła.

Z kolei w jednym z ostatnich wywiadów w "People" Paris zdradziła, że nie czuje się dobrze z określeniem jej jako po prostu biseksualistki (wcześniej spotykała się z mężczyznami i kobietami).



Paris Jackson i o rok starszy Gabriel zaczęli spotykać się w 2018 r., gdy zobaczyła go na scenie z zespołem Trash Dogs w jednym z barów w Hollywood. Pod koniec czerwca razem wypuścili imienną EP-kę pod szyldem The Soundflowers ( posłuchaj! ).

