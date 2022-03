Słynny kwintet z Anglii, którego początki sięgają końca lat 80., wystąpi 21 lipca w krakowskim Hype Parku, 22 lipca na deskach Letniej Sceny Progresji w Warszawie i 23 lipca w gdańskim klubie B90.

Jak czytamy na oficjalnej stronie zespołu, na trzech specjalnych koncertach w Polsce grupa z Halifaksu zagra w całości program z "Darconian Times", piątego albumu Paradise Lost z 1995 roku, a także najpopularniejsze utwory ze swojej 40-letniej kariery. Bilety na polskie występy Paradise Lost - organizowane przez krakowską Knock Out Productions - trafią do sprzedaży w piątek, 1 kwietnia. W przedsprzedaży będzie je można nabyć w cenie od 119 do 129 zł (150 zł w dniu imprezy).

"Obsidian", ostatnia duża płyta aktualnych podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records, miała swą premierę w 2020 roku.

Teledysk do kompozycji "Forever Failure" Paradise Lost z longplaya "Draconian Times" możecie przypomnieć sobie poniżej: