Po pojawieniu się wpisu Sylwii fani szybko zidentyfikowali tajemniczego mężczyznę jako Smolastego, gdyż na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym widać było fragment kobiecej sylwetki, idealnie pasujący do tej z fotografii Grzeszczak.

Trzecia "Połowa mnie" to były partner Grzeszczak

Co ciekawe, za sukcesem "Połowy mnie" stoi również Marcin Piotrowski, czyli Liber. Mimo że rok temu ogłosił rozstanie z Sylwią Grzeszczak, artysta kontynuuje współpracę z byłą partnerką. Liber, który współtworzył teksty do wcześniejszych hitów Grzeszczak, takich jak "Motyle" czy "Och i ach", również przyczynił się do powstania najnowszego duetu.



W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się, że utwór ten zagości na listach przebojów, a być może stanie się nawet hitem kończącego się powoli lata.