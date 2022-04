Brytyjski świat punkrocka znał Pamelę Rooke, która pojawiała się pod pseudonimem Jordan, jako ikonę sceny. Modelka zmarła w wieku 66 lat. O jej śmierci poinformował jej partner Nick. "Zmarła spokojnie niedaleko morza w swoim rodzinnym mieście Seaford, East Sussex w towarzystwie kochającej rodziny o 21:00 ostatniej nocy (niedziela 3 kwietnia) po krótkiej chorobie" - pisał.

Dalej dowiadujemy się, że modelka zmarła z powodu bardzo rzadkiej odmiany raka - raka dróg żółciowych. "Jordan była wspaniałą kobietą i zostanie zapamiętana na wiele następnych dziesięcioleci" - stwierdził jej partner.

Reklama

Jordan zasłynęła dość fantazyjnym stylem - połączeniu makijażu z wyjątkowym ubiorem. W latach 70. obok Vivienne Westwood i Sex Pistols była jedną z wizytówek tamtego okresu. To ona wprowadziła w estetykę punk skórę, gumę, podarte tkaniny i stylizacyjną prowokację. Rooke zaczęła pracę w butiku Westwood "Sex", gdy miała zaledwie kilkanaście lat.

"Każdego dnia musiałam stawiać czoła wyzwaniom. Ludzie się mnie bali" - opowiadała później o odważnych stylizacjach. "A najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę byłam dość nieśmiała". The Sex Pistols byli stałymi bywalcami sklepu, basista Glen Matlock pracował tam w weekendy. Wkrótce Rooke stała się podporą zespołu pojawiając się niemal na każdym koncercie.

Wzięła udział w nagraniu piosenki zespołu Adam and The Ants "Lou", gdy grupa pojawiła się na sesji nagraniowej u Johna Peela. Zarządzała także zespołem Wide Boy Awake, w którym grał gitarzysta Kevin Mooney, był on później jej mężem, a para rozwiodła się w połowie lat 80.



Była znana również z filmu "Jubilee", gdzie wcieliła się w rolę punkowej Amyl Nitrate. Poza działalnością w sferze modowej, Rooke została pielęgniarką weterynaryjną i hodowczynią kotów. "To wszystko stało się zbyt gorączkowe. Brzmi to bardzo banalnie, ale normalność uratowała mi życie" - mówiła po latach.

Wideo The Sex Pistols - Bodies

W maju pojawi się film Danny'ego Boyle'a "Pistol", który opowiada o punkowej grupie Sex Pistols. W produkcji wcieli się w nią znana z "Gry o tron" Maisie Williams. Rooke przed śmiercią dała aktorce parę wskazówek.

"Powiedziałam jej: 'Znajdujesz się w sytuacji, w której musisz zagrać rolę bardzo silnej kobiety, która jest naprawdę wyjątkowa'. Postanowiłam, że chcę być sobą, chodzącym dziełem sztuki, i byłam całkowicie i absolutnie niewzruszona. Musiała to wnieść do tej roli" - opowiadała.