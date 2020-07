Pallbearer: czwarty album gotowy. Kiedy premiera?

"Forgotten Days" - tak brzmieć będzie tytuł nowej płyty Pallbearer.

Pallbearer niedługo wyda czwartą płytę /Jacob Slaton i Ebru Yildiz /materiały prasowe

Grupa Pallbearer, jedno z największych doommetalowych odkryć ostatnich lat, ma już za sobą nagrania nowego longplaya.

Reklama

"Forgotten Days" będzie mieć swą premierę 23 października.

Niemiecka Nuclear Blast Records szykuje wersję CD, dwupłytowy album winylowy oraz limitowaną edycję kasetową.

Kwartet z Little Rock w stanie Arkansas podzielił się właśnie z fanami teledyskiem do tytułowej kompozycji z płyty "Forgotten Days".

Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Pallbearer Forgotten Days

Oto lista utworów albumu "Forgotten Days":

1. "Forgotten Days"

2. "Riverbed"

3. "Stasis“

4. "Silver Wings“

5. "The Quicksand Of Existing"

6. "Vengeance & Ruination"

7. "Rite Of Passage"

8. "Caledonia".