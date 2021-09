Ozzy Osbourne z problemami zdrowotnymi. Przejdzie poważną operację!

Żona Ozzy'ego, Sharon Osbourne, poinformowała media, że jej mąż musi przejść operację, by dojść do zdrowia po upadku, który przydarzył mu się w 2019 roku. Spowodował on przemieszczenie się metalowych prętów w jego ciele. Operacja ta ma skorygować problemy z szyją i kręgosłupem.

Ozzy Osbourne - problemy zdrowotne legendy muzyki

Ostatni czas nie był łaskawy dla Osbourne'a. Na światło dzienne wyszły informacje, że muzyk od kilkunastu lat walczy z chorobą Parkinsona, a miewał także wielokrotne infekcje gronkowcem, grypy i nawracające pęknięcia naczyń krwionośnych w oku.

By zapomnieć o problemach zdrowotnych, muzyk Black Sabbath zamknął się w studio i w 2020 roku pokazał światu swoje nowe dziecko - album "Ordinary Man". Teraz okazuje się, że od kwietnia 2021 nagrywa kolejny album i ma skończonych już 15 piosenek.



Reklama

Ozzy Osbourne na nowych zdjęciach. Jak obecnie wygląda wokalista? 1 / 5 Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 2020 roku Ozzy Osbourne potwierdził, że zmaga się z nieuleczalną chorobą Parkinsona. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Marcel Sabat jako Ozzy Osbourne Polsat

Ozzy Osbourne - trasa koncertowa 2022

W rozmowie z "Daily Mail" Księżniczka Ciemności, jak sama każe się nazywać Sharon Osbourne, powiedziała także, że najbardziej czeka na pozytywny wynik operacji, by jej mąż mógł powrócić do dawnego, scenicznego życia. "Najbardziej jestem podekscytowana powrotem mojego męża na scenę. O to się modlę. On tęskni za swoimi przyjaciółmi, muzykami - oni są jego partnerami. Tęskni za takim życiem" - tłumaczyła.



Clip Ozzy Osbourne Ordinary Man - ft. Elton John

Ostatni koncert Książę Ciemności zagrał z końcem 2018 roku. Trasa "No More Tours II" została przełożona w Europie na styczeń 2022 roku. Podczas występów, na scenie na pewno pojawi się wieloletni współpracownik Ozzy'ego, Zakk Wylde.

Daty koncertów na innych kontynentach nie są jeszcze znane. Najbliżej Polski Ozzy zagra w czeskiej Pradze, 28 stycznia 2022 roku.