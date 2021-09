Ozzy Osbourne i Lemmy Kilmister na niepublikowanych nagraniach. "Hellraiser" w duecie

Po raz pierwszy "Hellraiser" pojawił się na płycie Ozzy'ego Osbourne'a "No More Tears" z 1991 roku.

Teraz do sieci trafiła inna wersja utworu, w której słychać wokal nie tylko Ozzy'ego, ale również Lemmy'ego Kilmistera (muzyk był założycielem zespołu Motörhead).

"Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się ta piosenka. To drobny gest, dzięki któremu mogę uhonorować mojego przyjaciela, Lemmy'ego. Razem z Sharon [żona i menedżerka Ozzy'ego] często rozmawiamy, jak bardzo nam go brakuje" - napisał Osbourne.



Wideo Hellraiser (30th Anniversary Edition)

Przypomnijmy, że Lemmy Kilmister zmarł 28 grudnia 2015 roku. Oficjalną przyczynę śmierci muzyka był ekstremalnie agresywny rak prostaty. Ponadto jako powód śmierci podano niewydolność oraz zaburzenia rytmu serca.

"Hellraiser" zapowiada reedycję płyty "No More Tears". Premiera albumu zaplanowana jest na 17 września. "No More Tears" to szósty i jednocześnie jeden z najbardziej znanych albumów Osbourne'a. Po wydaniu płyty w 1991 roku wokalista zapowiedział trasę pożegnalną, jednak kilka lat później zdecydował się wrócić na scenę.

