Ozzy Osbourne z nowym wizerunkiem. Do kogo go porównali?

W ostatnich miesiącach Ozzy Osbourne zmagał się z problemami zdrowotnymi. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno było go rozpoznać. Teraz jednak "Król Ciemności" zaprezentował swój nieco odświeżony wizerunek.

Ozzy Osbourne jest nazywany "Królem Ciemności" / Sergei Bobylev/TASS /Getty Images

W styczniu 2019 r. zdiagnozowano u niego grypę - wówczas 70-letni gwiazdor odwołał europejskie koncerty w ramach trasy "No More Tours 2".

Stan rockmana na tyle się pogorszył, że trafił do szpitala, gdyż okazało się, że ma zapalenie oskrzeli. Musiał anulować także występy w Australii, Japonii i Nowej Zelandii.

Do tego, upadając w 2019 r. w swoim domu (gdy szedł po ciemku do łazienki), mało nie roztrzaskał kręgosłupa. Ostatecznie wypadły mu "tylko" metalowe śruby, wprowadzone do jego ciała po wypadku quadowym w grudniu 2003 roku (złamany obojczyk, osiem złamanych żeber, uszkodzone kręgi szyjne spowodowały, że spędził wtedy w szpitalu 2 miesiące). Po tym upadku długo sądził, że jest sparaliżowany.

Ozzy Osbourne potwierdził rónież, że zmaga się z nieuleczalną chorobą Parkinsona. We wrześniu 2020 roku w sieci pojawiły się zdjęcia, które zaniepokoiły fanów. Było na nich widać, że legendarny wokalista Black Sabbath z coraz większym trudem porusza się o lasce.

W końcu jednak na swoim profilu udostępnił fotografię, wykonaną dla magazynu "GQ". Wokalista ma nieco krótsze włosy, przyprószone siwizną.

Fani bardzo pozytywnie zareagowali na nowy wizerunek Osbourne'a. "Król Ciemności na zawsze!" - pisali jedni. Pojawiło się także wiele żartów: "Wygląda bardziej na porzuconego Davida Hasselhoffa", "Wujek Ozzy ma ładniejsze paznokcie niż moje" - komentowali. Porównywali go również do... aktorki Reginy Duarte!