Kosmetyki i akcesoria urodowe Ozzy’ego powstały we współpracy z firmą Rock and Roll Beauty, która ma już w swoim asortymencie podobne linie "rockowe": Def Leppard Collection i Jimi Hendrix Collection. Jak można przeczytać na stronie jej sklepu internetowego, przedsiębiorstwo założyli Paul Desiderioscioli, który deklaruje się jako "zagorzały fan RUSH" oraz Marc Hayes, "zagorzały fan U2". Obaj panowie chwalą się uczestnictwem w kilkuset koncertach rockowych różnych artystów.

Czytaj także: Ozzy Osbourne "Patient Number 9": Testament szaleńca [RECENZJA]

Reklama

Ozzy Osbourne wypuszcza na rynek własną linię produktów kosmetycznych

Jakie produkty znajdziemy w The Ozzy Osbourne Collection? Są tam zestawy 14 cieni w opakowaniach w kształcie trumny lub nietoperza (Ozzy Coffin Palette i Ozzy Bat Palette), kosmetyczka Ozzy Skull w kształcie półksiężyca ozdobiona złotymi czaszkami, Ozzy Body Tattoos, czyli zestawy tatuaży naklejanych na ciało (w każdym jest ponad 30 wzorów, od czaszek i trumien po nietoperze i logotypy Ozzy’ego), podręczne "gotyckie" lusterko, a także Ozzy Bullet Lip Stick - pomadki do ust w odcieniach Mr Crowley (matowy fiolet), Perry Mason (ciemna czerwień) i Mr Tinkertain (matowa czerń). Ceny: od 10 do 25 dolarów (ok. 50-122 zł).

Ozzy, zachęcając na swoim profilu instagramowym do nabywania produktów, poinformował, że będą dostępne na całym świecie w listopadzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Marcel Sabat jako Ozzy Osbourne Polsat

Czytaj także: Ozzy Osbourne i Zakk Wylde znowu razem. Posłuchaj utworu "Nothing Feels Better" i sprawdź tekst