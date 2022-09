Ozzy Osbourne dostał od żony telefonem w twarz. Przyprawił obiad… haszyszem

Związek Ozzy'ego Osbourne'a i jego żony z całą pewnością można uznać za burzliwy. Notoryczne zdrady muzyka i jego liczne nałogi przyczyniły się do wielu karczemnych awantur, podczas których dochodziło nawet do rękoczynów. O jednej z takich kłótni słynne małżeństwo opowiedziało w najnowszym wywiadzie. Gdy pewnego dnia były lider Black Sabbath przyprawił obiad czarnym haszyszem, Sharon wpadła w szał i rzuciła w męża telefonem komórkowym, trafiając go prosto w twarz.

Ozzy Osbourne słynął z hucznego życia towarzyskiego /Scott Dudelson /Getty Images