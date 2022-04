Ozzy Osbourne od kilkunastu lat walczy z nieuleczalną chorobą Parkinsona, a miewał także wielokrotne infekcje gronkowcem, grypy i nawracające pęknięcia naczyń krwionośnych w oku.

Jak przekazał "Daily Mail", muzyk złożył wniosek o pozwolenie na przebudowę swojej posiadłości, aby dostosować ją do potrzeb chorych na Parkinsona.

Najważniejsze jest stworzenie większej ilości miejsc, w których Ozzy będzie mógł usiąść i odpocząć. Zamontowana zostanie także antypoślizgowa posadzka oraz więcej uchwytów i poręczy, aby wokalista mógł się podeprzeć w każdym momencie. Frontman Black Sabbath wybuduje też osobne pomieszczenie mieszkalne dla pielęgniarki.

Mimo kiepskiego stanu zdrowia, Ozzy Osbourne potwierdził niedawno, że zakończył pracę nad nowym albumem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ozzy Osbourne In My Life

"Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę poinformować wszystkich, że w tym tygodniu ukończyłem mój nowy album i dostarczyłem go do mojej wytwórni Epic Records" - napisał w poście na Instagramie.

"W ciągu najbliższych kilku tygodni, podzielę się z Wami wszystkimi informacjami na temat albumu i jego nadchodzącej premiery" - dodał.



Według oświadczenia finansowego, wydanego przez Sony pod koniec ubiegłego roku, następca "Ordinary Man" z 2020 roku, miał ukazać się przed końcem kwietnia.

Instagram Post

W grudniu ubiegłego roku producent i gitarzysta Osbourne'a, Andrew Watt, powiedział, że on i jego koledzy z zespołu są "mniej więcej w połowie drogi" w nagrywaniu nowego albumu.

Watt wyjaśnił, że w skład nowego zespołu wchodzą Osbourne na wokalu, on sam na gitarze i Robert Trujillo (Metallica) na basie, a obowiązki perkusyjne dzielą między sobą nieżyjący już Taylor Hawkins (Foo Fighters) oraz Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

W ostatnich tygodniach Smith potwierdził, że na płycie pojawią się również Duff McKagan z Guns N' Roses, Eric Clapton, Josh Homme i Mike McCready z Pearl Jam. Smith twierdzi także, że Ozzy próbował także namówić Jimmy'ego Page'a do współpracy, co jednak skończyło się niepowodzeniem.

Ozzy Osbourne na nowych zdjęciach. Jak obecnie wygląda wokalista? 1 / 5 Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 2020 roku Ozzy Osbourne potwierdził, że zmaga się z nieuleczalną chorobą Parkinsona. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Ozzy Osbourne: Co z koncertami gwiazdy?

Żona Ozzy'ego, Sharon Osbourne, w zeszłym roku poinformowała media, że jej mąż musi przejść operację, by dojść do zdrowia po upadku, który przydarzył mu się w 2019 roku. Spowodował on przemieszczenie się metalowych prętów w jego ciele. Operacja ta ma skorygować problemy z szyją i kręgosłupem.

W rozmowie z "Daily Mail" Księżniczka Ciemności, jak sama każe się nazywać Sharon Osbourne, powiedziała także, że najbardziej czeka na pozytywny wynik operacji, by jej mąż mógł powrócić do dawnego, scenicznego życia.

"Najbardziej jestem podekscytowana powrotem mojego męża na scenę. O to się modlę. On tęskni za swoimi przyjaciółmi, muzykami - oni są jego partnerami. Tęskni za takim życiem" - tłumaczyła. Żona jest zdeterminowana, by muzyk wrócił na scenę choć na chwilę.

"Kiedy tylko pozwolą artystom powrócić i znowu występować jeśli będę musiała, wypchnę go na wózek" - dodała Sharon.

Clip Black Sabbath Iron Man

Jeszcze niedawno w rozmowie z USA Today muzyk mówił, że czuł się tak źle, że sądził, że rodzina ukrywa przed nim złe informacje.

"Nie wróciłem do siebie na 100%. Jestem dawnym sobą w 75%. Operacja kręgosłupa to zła wiadomość... Byłem w ogromnym bólu. Wciąż mocno go odczuwam. Nie tak, jak wtedy, ale był taki moment, o którym mówiłem Sharon - byłem przekonany, że umieram. Byłem w tak wielkim dyskomforcie, bólu i nieszczęściu. Myślałam, że oni wszyscy to przede mną ukrywają" - powiedział wokalista Black Sabbath.

Clip Ozzy Osbourne Ordinary Man - ft. Elton John

Ostatni koncert Książę Ciemności zagrał z końcem 2018 roku.