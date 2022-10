Sprzedażą posiadłości pod adresem 501 S Hudson Ave, Los Angeles (kod pocztowy 90020), wycenionej na 17,5 mln dol. (ok. 86,6 mln zł) zajmuje się agencja Williams & Williams Estates Group. Na jej stronie można przeczytać, że nieruchomość została zaprojektowana w 1929 roku w stylu śródziemnomorskim przez architekta A.K. Kellogga, a w latach późniejszych została poddana starannej renowacji, co pozwoliło zachować historyczną architekturę, a przy tym urządzić ją z "nowoczesnymi luksusami dnia dzisiejszego".

Agencja, podkreślając walory wnętrza o powierzchni ok 3,5 tys. m2, zaczyna od "niezwykłej kuchni... szefa kuchni, która otwiera się na salę rodzinną, salę śniadaniową i jadalnię na świeżym powietrzu z piecem do pizzy i grillem". Dalej wylicza wysoką bramę i ogrodzenie obrośnięte żywopłotem, co zapewnia mieszkańcom intymność. Wymieniony zostanie też zadbany trawnik, ogrody i "bajeczny" basen wyłożony mozaiką.

W domu Ozzy'ego i Sharon Osbourne'ów są ponadto ogromne foyer wejściowe z drewna ułożonego w zjawiskową jodełkę oraz "oficjalna" jadalnia, biblioteka wyłożona drewnianymi panelami oraz zakątki dla "personelu domowego" lub z przeznaczeniem na biuro. Na niższej kondygnacji jest stylowa sala projekcyjna z kominkiem i barem.

Na piętrze znajdziemy: cztery przestronne sypialnie z łazienkami oraz główny apartament z dwoma łazienkami i garderobami "odpowiednimi dla członków rodziny królewskiej", jak to ujęła agencja. Nad garażem mieści się jeszcze apartament gościnny. Jest... wszystko, chciałoby się powiedzieć, bo na piętro można wejść schodami lub wjechać windą.

Jak informuje serwis internetowy Robb Report, posiadłość tę Osbourne'owie kupili w 2012 roku za 12 mln dolarów. To, że wystawili ją na sprzedaż, wiąże się z planowaną przeprowadzką do Anglii. Małżeństwo ma też dom w hrabstwie Buckinghamshire, do którego zamierzają się na stałe przeprowadzić w lutym 2023 roku.

Ozzy Osbourne - nowa płyta "Patient Number 9"

Przypomnijmy, że 3 września do sprzedaży trafił 13. solowy album Ozzy'ego Osbourne'a - "Patient Number 9".

W nagraniach wokalistę wsparli także Tony Iommi (gitarzysta Black Sabbath), Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready (gitarzysta Pearl Jam), Duff McKagan (basista Guns N' Roses), Chris Chaney (basista Jane's Addiction), Chad Smith (perkusista Red Hot Chili Peppers), wracający do ekipy Ozzy'ego gitarzysta Zakk Wylde (Black Label Society), Robert Trujillo (basista grupy Metallica), Josh Homme (Queens Of The Stone Age) czy nieżyjący już perkusista Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Za produkcję całości odpowiada Andrew Watt, który pracował z Ozzym przy jego poprzednim solowym albumie "Ordinary Man" z 2020 roku.