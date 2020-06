"Otwieramy Koncerty": Mocny apel branży muzycznej do rządu

"Żądamy równego traktowania!" - apelują w piśmie skierowanym do m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefów klubów parlamentarnych PO i PSL menedżerowie wielu gwiazd polskiej sceny muzycznej, którzy rozpoczęli akcję "Otwieramy Koncerty".

"Covid-19 pokrzyżował nasze plany, zarówno prywatne jak i zawodowe. Od połowy marca nie gramy dla Was koncertów, zostały odwołane trasy, festiwale. Nasza branża bardzo dotkliwie odczuwa skutki wirusa. Jako pierwsza została pozbawiona możliwości pracy. Teraz, kiedy inne sektory biznesu są odmrażane, sportowe areny mogą wypełniać się publicznością (obecnie nawet do 10 tys. osób na jednym meczu), a w mediach obserwujemy kilkutysięczne zgromadzenia, my także chcemy wrócić do pracy" - czytamy w piśmie, które podpisali menedżerowie pracujący z takimi gwiazdami, jak m.in. Dawid Podsiadło, Hey, Agnieszka Chylińska, Krzysztof Zalewski, Beata Kozidrak, Brodka, Lady Pank, Kasia Kowalska, Patrycja Markowska, Urszula, Daria Zawiałow, Kayah, Natalia Kukulska, Wilki, Enej, Varius Manx, Sławomir, Raz Dwa Trzy, Feel, happysad, Luxtorpeda, Big Cyc czy Blue Cafe.

"Żądamy równego traktowania! Mamy wieloletnie doświadczenia i gotowość, by wspólnie z rządem podjąć współpracę przy opracowaniu i dalszym wdrażaniu procedur bezpiecznego uczestnictwa publiczności w wydarzeniach artystycznych. Dlatego stworzyliśmy akcję OTWIERAMY KONCERTY" - dodają.

Ponad 100 przedsiębiorców opiekujących się muzykami, wokalistami i aktorami powołało Izbę Gospodarczą Menedżerów Artystów Polskich.

W akcję włączyło się wielu artystów, którzy chcieliby wrócić do pracy.

"Z rozczarowaniem przyjęliśmy ostatnie propozycje, które powodują, że w praktyce kolejny miesiąc nie możemy podjąć działalności" - apelują menedżerowie w liście, którego adresatami są m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Ryszard Terlecki (przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości) oraz przedstawiciele opozycji: Borys Budka (przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej), Władysław Kosiniak-Kamysz (przewodniczący klubu PSL) i poseł KO Grzegorz Napieralski.

