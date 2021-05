"Ostre pytania - Będzie bang!": Jak naprawdę nazywają się Jagoda & Brylant?

Rodzinny duet Jagoda & Brylant pojawił się w nowym programie stacji Disco Polo Music - "Ostre pytania - Będzie bang!". Co ujawnili? Zobaczcie sami!

Jagoda i Brylant to muzyczne rodzeństwo /Artur Zawadzki / Reporter

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Jednym z nowych programów są "Ostre pytania - Będzie bang!" (sobota, godz. 15:00).

Gwiazdy disco polo zmierzą się z pytaniami Kasi Morawskiej, która wali prosto z mostu! Czasem niezręcznie a czasem bardzo osobiście. "Będzie SZOK, będzie WOW, będzie BANG!" - zapowiadają twórcy.

W najnowszym odcinku pojawi się duet Jagoda & Brylant, który tworzy muzyczne rodzeństwo z Radomia - Agnieszka Mortka i Przemek Mortka. Z programu m.in. dowiemy się, jak powstały ich pseudonimy.

Duet w 2016 r. wypuścił piosenkę "Lewy" na cześć naszego najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego (ponad 4,3 mln odsłon).

Do największych przebojów należą utwory "Przyjdź do mnie dziś" (7,3 mln), "Raj" (3,5 mln), "Co jest grane", "Wiruje świat", "Mówi, że ci kocha" i "Zaczaruj".