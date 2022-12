Teleturniej "Barmageddon" został stworzony przez ekipę amerykańskiego teleturnieju "The Voice": producenta i scenarzystę Lee Metzgera, muzyka (a przy tym męża Gwen Stefani) Blake’a Sheltona oraz prezentera telewizyjnego Carsona Daly’ego, a jego gospodynią jest amerykańska wrestlerka, występująca w federacji WWE, Nikki Bella. Program kręcony jest w Ole Red w Nashville, jednym z sieciowych barów należących do Sheltona.

Gwen Stefani i Sheryl Crow w zaciętym pojedynku na... rzut siekierą

Piosenkarki wzięły udział m.in. w konkurencji wild drunken axe, czyli rzucanie siekierami do tarczy.

"To jest trudniejsze niż się wydaje" - mówi Sheryl Crow w klipie udostępnionym na twitterowym profilu programu. Mówi to, gdy na początku w ogóle nie trafia w tarczę. Mimo to ostatecznie udało jej się pokonać w tej konkurencji Gwen Stefani.