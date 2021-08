Ostatnia trasa koncertowa Bass Astral x Igo Ensemble: "Last Dance". To koniec!

Podczas trasy "Last Dance" będzie można usłyszeć największe przeboje grupy w zupełnie nowych aranżacjach oraz nowe utwory z ich ostatniej płyty "Satellite", która będzie miała swoją premierę 27 sierpnia.

“Poznaliśmy się w bardzo młodym wieku. Pracujemy ze sobą nieprzerwanie od 12 lat. Wspólnie zaczynaliśmy w Clock Machine, by parę lat później założyć Bass Astral x Igo.

Przez te wiele lat wydarzyło się naprawdę sporo. Nasza wspólna podróż to droga od grania na ulicy, plaży, w najmniejszych klubach dla dosłownie kilku osób, do zagrania na niemal wszystkich największych polskich festiwalach, czy dla wypełnionych po brzegi największych sal w naszym kraju" - pisali muzycy w oficjalnym oświadczeniu.

"To droga pełna sukcesów, ale także pouczających potknięć. To godziny wspólnej pracy, zarówno tej, którą widzicie na koncertach, ale także poza nimi. Godziny spędzone w studiu, na rozmowach, wspólnym komponowaniu, czas poświęcony na próby, sesje zdjęciowe, teledyski czy wywiady. Ta droga to także możliwość poznania naprawdę niesamowitych ludzi, wspaniałych inspirujących postaci, nawiązania długoletnich przyjaźni" - dodali.

Clip Bass Astral x Igo Pałace - & Divines

"Przychodzi jednak moment, kiedy docierasz do rozstaju dróg i musisz podjąć decyzję, w którą stronę pragniesz podążać. Podjęliśmy więc wspólną decyzję o rozwiązaniu zespołu Bass Astral x Igo. Jednocześnie mamy nadzieję, że nowe drogi zaprowadzą nas w nieznane i z ciekawością wypatrujemy co przyniesie los.

Chcielibyśmy Wam podziękować za te wspólne 6 lat. Gdyby nie Wy - nie byłoby nas. Dziękujemy za wsparcie, które nie raz dawało 'kopa' do dalszej pracy, za wszelkie wyrazy sympatii, inspirujące rozmowy i spotkania. Dziękujemy, że zawsze jesteście z nami!" - podsumowali.

Wideo BASS ASTRAL x IGO live act | WOULD cover | original by ALICE IN CHAINS | SPIRALA BOJLERUM

Nowe daty jesiennej trasy:

3 września - Kraków / Centrum Sportu Parkowa

4 września - Katowice / MCK

5 września - Wrocław / Plac przed Impartem

10 września - Gdańsk / Plac Zebrań Ludowych

11 września - Poznań / Park Starego Browaru

18 września - Lublin / Plener Lublin

19 września - Warszawa / Błonia Stadionu Narodowego

20 września - Warszawa / Błonia Stadionu Narodowego

22 września - Łódź / Wytwórnia

23 września - Łódź / Wytwórnia

3 października - Bydgoszcz / Łuczniczka

Duet Bass Astral x Igo tworzą producent Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek. Obaj swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiali w rockowym zespole Clock Machine. Dzięki temu, że nie mieli wcześniej do czynienia z muzyką elektroniczną, wnoszą do niej zupełnie nowe rozwiązania, dalekie od mód i trendów panujących w tej stylistyce.



Wideo Bass Astral x Igo – Planets || BBC Earth “Planety”

Ich koncerty to pełne tańca i improwizacji live acty, które oszałamiają publiczność w Polsce i zagranicą. Duet ma na koncie dwa albumy długogrające. W 2016 roku zadebiutowali płytą "Discobolus", a w marcu 2018 roku wyruszyli w trasę, by promować drugą płytę - "Orell". W przeciągu sześciu lat działalności zespół zagrał na największych polskich festiwalach, m.in. Open'er Festival, Audioriver, Kraków Live Festival, czy OFF Festival. Duet pojawił się również na trasie Męskiego Grania, a Igo dwukrotnie znalazł się wśród członków MGO.

Zespół ma także na koncie minitrasę w ramach projektu Bass Astral x Igo Orchestra, w którym artyści połączyli elektroniczne brzmienia z muzyką klasyczną. Duetowi na scenie towarzyszył kwartet smyczkowy, sekcja dęta oraz sekcja rytmiczna. W 2020 roku Igor i Kuba zaprosili do współpracy muzyków, z którymi stworzyli projekt Bass Astral x Igo Ensemble.