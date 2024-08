Ostatnia trasa geniusza muzyki przeszła do historii. Zobaczymy jak wyglądała

" Elton John : Never Too Late" zadebiutował na światowej scenie podczas Festiwalu Filmowego w Toronto 6 września, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.

Dokument "Elton John: Never Too Late" to nie tylko relacja z pożegnalnej trasy "Farewell Yellow Brick Road", która była wyjątkowym wydarzeniem w historii muzyki. Film oferuje także wgląd w prywatne życie Eltona Johna. Twórcy dokumentu skupili się na przedstawieniu artysty nie tylko jako gwiazdy sceny, ale także jako człowieka zmagającego się z codziennymi wyzwaniami, ale i umiejącego cieszyć się z małych sukcesów.