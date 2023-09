Jann - jedno z największych odkryć ostatnich miesięcy - kolejny raz zaskakuje! Artysta podzielił się właśnie z fanami długo wyczekiwanym singlem "The Letter".

Ta wzruszająca ballada łączy w sobie świeże brzmienie oraz pełen emocji wokal, którymi dostarcza słuchaczom niepowtarzalnych, muzycznych doznań. Jann zdradził, że numer ten jest dla niego niezwykle ważny, gdyż ma bardzo osobiste znaczenie. Co więcej, to właśnie “The Letter" był pierwszą piosenką, którą podzielił się z FONOBO Label - wytwórnią, z którą współpracuje od początku swojej kariery. "Wtedy nie byłem jednak gotowy na wypuszczenie tak osobistej historii w świat. Teraz jestem i jest to doskonały moment, aby wszyscy usłyszeli 'The Letter'" - komentuje.

Utwór "The Letter" jest autorską kompozycją Janna. Artysta odpowiada za warstwę tekstową i muzyczną singla, a przy produkcji numeru współpracował z Jeremiaszem Hendzlem. Tym razem do tego muzycznego duetu dołączyła starsza siostra artysty, która nagrała wokale wspierające. Jak sam Jann przyznaje, jej udział w tym projekcie znaczył dla nich bardzo dużo.

Wideo The Letter

Jann - daty koncertów

4 listopada startuje jesienna trasa Janna, która obejmie swoim zasięgiem osiem polskich miast. Natomiast na początku przyszłego roku Jann wraz z zespołem wyrusza w międzynarodową trasę koncertową, podczas której odwiedzi Pragę, Berlin, Kolonię, Hamburg oraz Londyn. Jak informuje wytwórnia, bilety na międzynarodową trasę artysty wyprzedały się w niecałe 24 godziny.

Daty koncertów:

Gliwice - Mała Arena, PreZero Arena Gliwice - 04.11.2023

Poznań - Tama - 22.11.2023

Lublin - Studio Budki Suflera - 26.11.2023

Wrocław - A2 - 02.12.2023

Toruń - CKK Jordanki - 03.12.2023

Bydgoszcz - Fabryka Lloyda - 04.12.2023

Kraków - Studio - 05.12.2023

Warszawa - Progresja - 07.12.2023



Kolonia - YUCA - 11.03.2023

Hamburg - BAHNHOF PAULI - 12.03.2023

Berlin - KANTINE AM BERGHAIN - 13.03.2023

Praga - CAFE V LESE - 14.03.2023

Londyn - LAFAYETTE - 18.03.2023