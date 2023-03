Podczas 95. ceremonii wręczenia Oscarów uczestnicy i widzowie gali mieli okazję posłuchać utworów nominowanych w kategorii najlepsza piosenka.

Przypomnijmy, że o statuetkę rywalizowali Rihanna ( "Lift Me Up" z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"), Lady Gaga ( "Hold My Hand" z "Top Gun: Maverick") , Diane Warren ( "Applause" z "Tell It Like a Woman"), Son Lux , David Byrne i Mitski ( "This Is a Life" z "Wszystko wszędzie naraz") oraz MM. Keeravaani i Chandrabose ( "Naatu Naatu" z filmu "RRR").

To właśnie ostatni duet zdobył Oscara - to pierwsza taka nagroda dla piosenki z bollywoodzkiego filmu.



"Dorastałem, słuchając The Carpenters , a teraz otrzymałem Oscara" - powiedział MM. Keeravaani, improwizując podziękowania na melodię "Top of the World" The Carpenters.

Wideo Naatu Naatu Song (Telugu)| RRR Songs NTR,Ram Charan | MM Keeravaani | SS Rajamouli|Telugu Songs 2021

Oscary 2023: David Byrne "zrujnował galę"

David Byrne na scenie pojawił się w towarzystwie Stephanie Hsu (nominowana do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową we "Wszystko wszędzie naraz"), z którą wykonał "This Is a Life". Występ weterana i współzałożyciela grupy Talking Heads wzbudził jednak mocno mieszane uczucia wśród widzów i internautów.

"To było okropne", "Musiałem wyłączyć telewizor", "Słuchanie tego utworu było fizycznie bolesne", "To było absolutnie poza tonacją" - komentują rozczarowani.

Dodajmy, że Byrne w 1987 r. zdobył Oscara za najlepszą muzykę do filmu "Ostatni cesarz" Bernarda Bertolucciego.