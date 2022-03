Tegoroczna gala Oscarów zostanie zapamiętana z powodu jednego wydarzenia - Will Smith w czasie przemowy Chrisa Rocka spoliczkował go, za dość niesmaczny żart w stronę Jady Pinkett Smith, żony aktora. Niedługo później Smith odebrał statuetkę za najlepszą pierwszoplanową rolę męską w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina".

Mimo tego, że po tym wydarzeniu atmosfera imprezy nieco się popsuła, to poprowadzono galę do końca. Wśród zwycięzców statuetek byli także m.in. Jessica Chastain, czy film "CODA". W kategorii "Najlepsza piosenka oryginalna" walczyli ze sobą Van Morrison z utworem "Down To Joy" z filmu "Belfast"; Billie Eilish i Finneas z "No Time To Die" z filmu "Nie czas umierać"; Lis Manuel-Miranda z "Dos Oruguitas" z filmu "Nasze magiczne Encanto"; Beyonce z utworem "Be Alive" z filmu "King Richard: Zwycięska rodzina", a także Diane Warren z "Somehow You Do" z filmu "Four Good Days".

Tak jak obstawiało większość fanów konkursu, bezapelacyjnym zwycięstwem cieszyli się Billie i jej brat Finneas. To już kolejny raz, gdy piosenka z filmu o Jamesie Bondzie zdobywa nagrodę - ostatnio została wręczona Samowi Smithowi w 2016 roku za "Writing's On The Wall", a wcześniej Adele za "Skyfall".

Za ścieżkę dźwiękową do filmu "Diuna" został doceniony Hans Zimmer. To druga, po "Królu Lwie" statuetka jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Gwiazdor jest w trakcie trasy koncertowej po Europie, dlatego nie pojawił się na gali osobiście.

Współpracownicy podzielili się nagraniem z muzykiem krótko po ogłoszeniu zwycięstwa. Zimmer pojawił się na nagraniu w... hotelowym szlafroku! W dłoni trzymał miniaturkę Oscara, którą otrzymał od kolegów. Na nagraniu podziękował swoim współpracownikom z planu filmu, ale także innym artystom, którzy występują z nim na co dzień na scenie.

Hans Zimmer wkrótce wystąpi także w Polsce - zagra w Atlas Arenie w Łodzi (14.04) oraz Tauron Arenie Kraków (21.04).