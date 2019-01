Oscary 2019: Lady Gaga rozpłakała się na wieść o nominacjach

Podczas gdy wszyscy z zapartym tchem śledzili nominacje do Oscarów 2019, Lady Gaga… spała. Gdy tylko dowiedziała się o swoich nominacjach, wybuchła płaczem.

Lady Gaga na wieść o nominacjach do Oscarów 2019 rozpłakała się /Kevin Mazur /Getty Images

Wokalistka, a od niedawna też gwiazda filmowa, otrzymała nominacje do Oscarów w dwóch kategoriach - jako najlepsza aktorka za rolę w filmie "Narodziny gwiazdy", a stworzony przez nią i Bradleya Coopera przebój "Shallow" został nominowany w kategorii najlepsza piosenka. Lady Gaga jest pierwszą osobą w historii, która w tym samym roku zdobyła nominacje w kategoriach najlepsza aktorka i najlepsza piosenka.



W czasie, kiedy ogłaszane były nominacje, artystka spała. O wszystkim dowiedziała się trzy godziny później, tuż po przebudzeniu, kiedy odebrała telefon od menedżera Bobby'ego Campbella.



"Gdy tylko to usłyszałam, rozpłakałam się" - powiedziała wokalistka. Lady Gaga przespała też wszystkie telefony i wiadomości z gratulacjami.



Lady Gaga promuje "Narodziny gwiazdy"

W "Narodzinach gwiazdy" Lady Gaga pokazała, że jest nie tylko dobrą wokalistką, ale też aktorką. Od momentu premiery, film zbiera głosy uznania i kolejne nagrody. Został nagrodzony m.in. Złotym Globem czy Critic's Choice Awards. Sama nominacja Lady Gagi do Oscara w kategorii najlepsza aktorka, to już duży sukces. Rozdanie tych najbardziej prestiżowych w świecie filmu nagród odbędzie się 24 lutego w Dolby Theatre w Los Angeles.

Co ciekawe, początkowo zaangażowanie do filmu wokalistki wzbudzało kontrowersje.

"Gdy Bradley ogłosił, że chce współpracować z Lady Gagą miałem wątpliwości. Myślałem, że nie nadaje się do tej roli" - powiedział Clint Eastwood, który na początku miał reżyserować film. Po premierze aktor przyznał jednak, że się pomylił i że Lady Gaga "poradziła sobie znakomicie".



"Narodziny gwiazdy" - film, w którym zagrała Lady Gaga, otrzymał aż osiem nominacji do Oscarów. Oprócz najlepszej aktorki i najlepszej piosenki, nominacje przyznano także w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor (Bradley Cooper), najlepszy aktor drugoplanowy (Sam Elliott), najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsze zdjęcia oraz najlepszy dźwięk.

Lady Gaga uwodziła dekoltem i rozcięciem sukienki podczas gali National Board Of Review

Gaga w 2016 r. była nominowana do Oscara za najlepszą piosenkę z utworem "Til It Happens to You".

