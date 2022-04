Origin: Płyta "Chaosmos" w szczegółach

Pierwszy od pięciu lat longplay technicznych, a zarazem brutalnych deathmetalowców z Kansas, trafi na rynek 3 czerwca nakładem polskiej Agonia Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo).



Na pierwszy singel z "Chaosmos" wybrano utwór "Ecophagy".



"Posługując się słowami Lovecrafta, 'żyjemy na spokojnej wyspie ignorancji pośrodku czarnych mórz nieskończoności i nie było nam pisane, aby zajść daleko'. Na 'Ecophagy' badamy mentalność wszechobecnej znieczulicy, która karze nam szybko przechodzić od jednego wrażenia do drugiego, bez namysłu pożerając kolejne światy, po tym jak już skończymy konsumować nasz własny" - nowy singel Origin przybliża wokalista Jason Keyser.



Frontman Origin opowiedział też o kilku innych kompozycja z nowej płyty.



"Utwór 'Cogito, Tamen Non Sum', po łacinie 'myślę, ale nie jestem', zgłębia powstanie sztucznej inteligencji, wyrywając niechcianą świadomość z otchłani, jak mózg Boltzmanna spontanicznie uświadamiający sobie istnienie i otaczające go horrory. Kompozycje 'Cullscape' i 'Panoptical' przyglądają się powstaniu despotycznej maszyny i brutalności ludzkości wobec siebie. Wszystko to kończy się finałowym crescendo, numerem 'Heat Death', ostatnim etapem wszechświata, w którym ostatnie gwiazdy znikają z nieba, a wszystkie nasze zmagania i wysiłki okazują się być tym czym były zawsze - marnością. O tym właśnie jest Chaosmos; kosmos to chaos. Musimy zaakceptować nasz koniec" - przekonuje Keyser.

Origin ponownie skorzystali z usług producenta Roba Rebecka (Unmerciful, Vänlade), który odpowiadał również za miks. Nagrania odbyły się w studiach GFM w Blue Springs w stanie Missouri i Chapter 2 w Lenexa w stanie Kansas. Masteringiem w nowojorskim studiu Menegroth zajął się Colin Marsten. Okładkę zaprojektował Santiago Jaramillo (Immolation, Pestilence).



Dodajmy, że powstały w 1997 roku Origin obchodzi w tym roku 25. urodziny.



Singla "Ecophagy" Origin możecie posłuchać poniżej:

Wideo ORIGIN - Ecophagy (OFFICIAL TRACK)

Oto lista utworów albumu "Chaosmos":



1. "Ecophagy"

2. "Chaosmos"

3. "Cogito, Tamen Non Sum"

4. "Panoptical"

5. "Decolonizer"

6. "Cullscape"

7. "Nostalgia For Oblivion"

8. "Heat Death".