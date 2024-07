Na Instagramie popularnego kanadyjskiego rapera pojawiło się nagranie z jego pokaźnej rezydencji w Toronto. Drake opublikował filmik, w którym jego dom wypełniony jest wodą do kostek. "Lepiej, żeby to było Espresso Martini" - zażartował muzyk. Kolor wody, która przedostała się do luksusowych pomieszczeń w domu gwiazdora przypominał bowiem odcień jego ulubionego drinka. Żarty trzymały się Drake’a nawet w chwili zagrożenia zniszczeniami, choć już wtedy musiał podejrzewać, że rachunek za naprawę szkód będzie niemały.