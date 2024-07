Na scenie Open'er Festivalu 2024 zagościły największe światowe gwiazdy. Uczestnicy bawili się do świetnych występów takich wykonawców jak Foo Fighters, Dua Lipa, Doja Cat, Hozier, Maneskin i wiele innych. Nie brakowało również naszej polskiej reprezentacji, która dumnie prezentowała się na scenach, m.in. Taco Hemingway, OKI, Kasia Lins, Lordofon, Daria Ze Śląska, czy Matylda/Łukasiewicz. Co ciekawe, w tym roku bawiło się aż 130 tysięcy uczestników!

Ledwo zamknęliśmy tegoroczną edycję festiwalu, a organizatorzy ujawnili pierwsze szczegóły następnej edycji. Open’er Festival 2025 odbędzie się od 2 do 5 lipca 2025 roku na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To oznacza, że uczestnicy przybędą w dokładnie to samo miejsce, co na ostatniej edycji i w podobnych datach.