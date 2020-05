Onslaught: Album "Generation Antichrist" w szczegółach

Weterani thrashu z angielskiego Onslaught ujawnili szczegóły premiery nowej płyty.

Długo oczekiwany "Generation Antichrist", następca albumu "VI" z 2013 roku, trafi do sprzedaży 7 sierpnia pod banderą niemieckiej AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack) oraz w czterech edycjach winylowych.

“W świetle tego, co dzieje się aktualnie na świecie, ukończenie tego wszystkiego było olbrzymim wyzwaniem. Żeby to się udało, musieliśmy nagiąć kilka zasad i działać nieszablonowo, ale dopięliśmy swego" - mówi Nige Rockett, gitarzysta Onslaught.

"Muszę przyznać, że to zajebiście brutalny materiał, który może się stać prawdziwym przełomem w przyszłych poczynaniach Onslaught. To bardzo dosadny i wyjątkowo surowo brzmiący album. Odpuściliśmy sobie technologiczne sztuczki i postawiliśmy na naturalnie brzmiące bębny" - precyzuje założyciel Onslaught.

Przypomnijmy, że "Generation Antichrist" będzie pierwszym albumem Onslaught z udziałem nowego wokalisty Dave’a Garnetta.



"Choć wszyscy przyłożyli się do swoich zadań, muszę w tym miejscu wyróżnić naszego nowego wokalistę Dave’a Garnetta, który świetnie sobie poradził. Zajęcie miejsca Sya Keelera nie było łatwym zadaniem, udało mu się jednak odcisnąć na tej płycie własne piętno i zrobić to w bardzo fajnym stylu. Jestem przekonany, że fani to docenią" - pochwalił nowego kolegę z zespołu Rockett.

Siódmy longplay kwintetu z Bristolu zmiksowano w szwedzkim studiu Dugout w Uppsali pod okiem cenionego fachowca Daniela Bergstranda (m.in. Behemoth, In Flames, Meshuggah).

Oto lista utworów albumu "Generation Antichrist":

1. "Rise To Power"

2. "Strike Fast Strike Hard"

3. "Bow Down To The Clowns"

4. "Generation Antichrist"

5. "All Seeing Eye"

6. "Addicted To The Smell Of Death"

7. "Empires Fall"

8. "Religiousuicide"

9. "A Perfect Day To Die".