Once Human: Nowy utwór "Sledgehammer"

Kalifornijska grupa Once Human podzieliła się z fanami nową kompozycją.

Once Human zaprezentowali nowy utwór /Oficjalna strona festiwalu

"Sledgehammer" znajdzie się na nowej, trzeciej płycie zespołu Logana Madera, kanadyjskiego producenta (Gojira, Fear Factory, DevilDriver i wiele innych) i byłego gitarzysty m.in. Machine Head i Soulfly. Album będzie mieć swą premierę w 2020 roku.

"'Sledgehammer’'miażdży od początku do końca. Obłąkańczymi riffami, niemiłosierną perkusją i tym, co zrobiła (wokalistka) Lauren Hart. Zupełnie nowe i mocarne czyste wokale w potężnie chwytliwym refrenie otwierają nowy rozdział w brzmieniu Once Human. Produkowanie i miksowanie tego numeru sprawiło mi sporo radości. Wykorzystując więcej analogowego sprzętu, niż mam to normalnie w zwyczaju, sprawia, że brzmi to atomowo. Ostatni album brzmiał dobrze, ale to go przebija" - powiedział Mader.

"Evolution", drugi studyjny longplay groovemetalowego Once Human, trafił do sprzedaży na początku 2017 roku.

Wideoklip do singla "Sledgehammer" Once Human możecie zobaczyć poniżej: