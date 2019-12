"Ona by tak chciała" w wersji ministrantów podbija sieć. Przebój Ronniego Ferrariego w nowej wersji

Prawie 750 tys. odsłon ma już teledysk "Ona by tak chciała służyć ze mną" w wykonaniu ministrantów z Katowic. To parodia przeboju "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrariego, który jest jednym z najpopularniejszych polskich utworów kończącego się 2019 roku.

Oryginalna wersja "Ona by tak chciała" ma już ponad 98 mln odsłon.

Wideo Ronnie Ferrari - ONA BY TAK CHCIAŁA (Explicit)

Nagranie Ronniego Ferrariego (wokalista naprawdę nazywa się Hubert Kacperski) znalazło się wśród najpopularniejszych utworów 2019 r.

Ronnie trafił z nim do m.in. "Pytania na śniadanie", po którym zawieszono jednego z wydawców TVP. Poszło o wykonanie na żywo w programie, gdzie młodzi widzowie mieli okazję usłyszeć tekst z odniesieniami do zażywania narkotyków.

"Ona by tak chciała być tu ze mną / Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. / Ona by tak chciała tańczyć ze mną / Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą" - brzmi refren.



W pierwszej zwrotce wykonawca z kolei śpiewa: "Gibona w łapie mam, a zgasić go nie mogę", a w drugiej: "Siada na kanapie i patrzy prosto w oczy, ja patrzę jej na d**ę, bo po coś przyszła w nocy" oraz "płyniemy jak rakieta, posypana mocna feta" ( sprawdź pełny tekst utworu! ).

Ferrari był też gwiazdą koncertu Roztańczony PGE Narodowy, a 31 grudnia pojawi się podczas pokazywanej przez Polsat Sylwestrowej Mocy Przebojów z Chorzowa.

Swoją wersję "Ona by tak chciała" nagrali też... ministranci z Katowic. Produkcja Ministranckiej Wytwórni Muzycznej opowiada o... służbie liturgicznej.



"Nasza parodia została stworzona w celach humorystycznych przez prawdziwych ministrantów, a nie jakichś podrabiańców i nie ma na celu nikogo obrazić" - czytamy w opisie "Ona by tak chciała służyć ze mną".

Wideo ONA BY TAK CHCIAŁA SŁUŻYĆ ZE MNĄ (PARODIA Ronnie Ferrari) - MWM

"To będzie hit każdej zakrystii" - zachwycają się internauci.

Teledysk został nakręcony na terenie dwóch parafii: św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach i św. Antoniego z Padwy w Dąbrowce Małej.