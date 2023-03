Omnicidal przed premierą debiutanckiej płyty "The Omnicidalist"

Wyjaśnijmy od razu, że powstały w 2019 roku Omnicidal można uznać za swego rodzaju supergrupę, w jej składzie odnajdujemy bowiem Sebastiana "Hravna" Svedlunda (wokal / gitara; eks-Rimfrost), Fredrika Jordaniusa (gitara; eks-Egonaut i Lake Of Tears), Andreasa Strandha (bas; eks-Sister Sin) i Stefana Janssona (perkusja; eks-Devilicious i Zephyra).

Album "The Omnicidalist" powstał w studiach Jordaniusounds i Soundport. W tym drugim zajęto się także miksem i masteringiem, nad czym czuwał Mikael MRG Andersson.



"Celem powstania zespołu było połączenie nadzwyczajnej mieszanki dawnego, przegniłego szwedzkiego deathmetalowego brzmienia i nieco bardziej melodyjnym brzmieniem rodem z Goeteborga" - czytamy o intencjach przyświecających powołaniu do życia Omnicidal.



Debiut Szwedów będzie mieć swą premierę 7 kwietnia nakładem niderlandzkiej Non Serviam Records (CD w digipacku, cyfrowo).

Z nowym singlem "By Knife" Omnicidal możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Omnicidal - By Knife [New Single / Death Metal] HQ

Omnicidal - szczegóły płyty "The Omnicidalist" (tracklista):

1. "By Knife"

2. "WWD"

3. "The Passenger"

4. "Cemetary Scream"

5. "Infernum"

6. "The Neverborn"

7. "The Reaping"

8. "Narcissistic Abuse"

9. "Ten Shots"

10. "Slow Decay".