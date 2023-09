Omission z albumem "Disciples Of Ravens Vengeance". Kiedy premiera?

Siódmy longplay tria z Madrytu trafi na rynek 24 października nakładem rodzimej Xtreem Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że od tego roku w składzie zespołu pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Miguela Hernanza Sebaresa alias Patillas figurują dwaj nowi muzycy: basista Diego Pizarro i perkusista Angel Ventosinos Garcia.

Omission opublikowali niedawno premierową kompozycję "Burn The Cross", której możecie posłuchać poniżej:

Wideo OMISSION - Burn the Cross [2023]

Na albumie "Disciples Of Ravens Vengeance" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich lista:

1. "Rabid Aggression"

2. "Hatred Circles"

3. "Shrouded Alive"

4. "Roulette"

5. "Slow And Crooked"

6. "Burn The Cross"

7. "Conspiracy From Murks"

8. "It's Better To Burn Out"

9. "...Than To Fade Away".