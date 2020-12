Ola Petrus i Robert Cichy w świątecznym utworze. Zobacz cover "Fairytale of New York"

Do sieci trafił czarno-biały teledysk "Fairytale of New York". Za nową wersję świątecznego przeboju grupy The Pogues i Kirsty MacColl odpowiada półfinalistka "Mam talent" i uczestniczka "Comedy Club" Ola Petrus oraz laureat Fryderyka Robert Cichy.

Robert Cichy i Ola Petrus nagrali duet /Marta Rzepka /materiały prasowe

"Ogrom energii w małym opakowaniu. Monster Truck w skórze Malucha" - mówi o sobie Ola Petrus, którą telewizyjna publiczność może pamiętać z półfinału 11. edycji "Mam talent" i programu "Comedy Club".

To ona wpadła na pomysł, by nagrać cover jednej z najbardziej nietypowych świątecznych piosenek. Mowa o utworze "Fairytale of New York", który grupa The Pogues nagrała z Kirsty MacColl w 1987 r.

Pojawiające się w tekście słowa "zdzira", "pedał" czy "dupa" sprawiły, że BBC Radio 1 postanowił ocenzurować nagranie, choć po krytyce ze strony słuchaczy i muzyków wycofał się z tej decyzji. "Fairytale of New York" dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy przebojów, do dziś pozostając jednym z najpopularniejszych bożonarodzeniowych nagrań wszech czasów.

Ola Petrus poznała muzyka i wokalistę Roberta Cichego, gdy została zaproszona do udziału w jego teledysku "Rebeliant". Słysząc jeden z najoryginalniejszych męskich głosów na polskiej scenie muzycznej, od razu pomyślała że będzie idealny do odtworzenia partii Shane'a MacGowana z The Pogues.



"Z Olą poznaliśmy się przy okazji mojego teledysku 'Rebeliant', w którym udział wzięło prawie 90 osób, w tym właśnie Ola. Jakiś czas po premierze klipu Ola odezwała się z propozycją zrobienia coveru świątecznej piosenki i nie ukrywam, że dopóki nie usłyszałem o jaki cover chodzi byłem sceptycznie nastawiony. Natomiast gdy już dostałem link do utworu The Pogues to wiedziałem, że to strzał w dziesiątkę!" - opowiada Cichy.

"Takie świąteczne piosenki to ja lubię! Produkcja nowej wersji oraz realizacja nagrań to była czysta przyjemność. Przy nagraniu klipu też świetnie się bawiliśmy" - dodaje Robert Cichy.

Dla Oli Petrus to debiut w roli wokalistki.



Autorem teledysku jest Patryk Ślązak. Zdjęcia zrealizowano na warszawskiej Pradze w lokalu "W Oparach Absurdu".

Robert Cichy to gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Przed rozpoczęciem działalności solowej, Robert Cichy zagrał na płytach ponad 60 polskich artystów, z czego część pokryła się platyną lub złotem. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz.

W nagraniach drugiego albumu "Dirty Sun" (2020) gościnnie wsparli go m.in. Rahim, Mrozu, Sosnowski i Kasai.