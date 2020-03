Ola Kowalska walczy o życie w szpitalu w Wielkiej Brytanii. Kasia Kowalska dziękuje za wsparcie

Ola Kowalska, 22-letnia córka Kasi Kowalskiej, trafiła do szpitala w Wielkiej Brytanii. Wokalistka opublikowała dramatyczne wideo, w którym zaapelowała do młodych ludzi, by nie bagatelizowali zagrożenia pandemią koronawirusa i zostali w domach.

Kasia Kowalska z córką Olą Kowalską w 2011 r. AKPA

W mediach społecznościowych Kasia Kowalska w piątkowy wieczór (27 marca) opublikowała wideo, w którym zdradziła, że jej córka walczy o życie. Po krótkim czasie nagranie zostało usunięte.



Ola Kowalska na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii i to tam doszło do zdarzenia.

Wokalistka ( sprawdź! ) postanowiła zaapelować do młodych ludzi, aby nie bagatelizowali epidemii i nie wychodzili z domu. Można przypuszczać, że dramat jej córki ma związek z koronawirusem.

"Dzisiaj dostałam telefon z Anglii, ze szpitala, w którym leży moja córka, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, czy naprawdę jest to konieczne" - mówiła Kasia Kowalska.

"Zainspirował mnie do nagrania tego filmiku jeden z lekarzy, który powiedział: 'Niech pani przemówi do rozumu młodym ludziom, bo nawet sobie nie zdają sprawy, co się dzieje'. Więc nie wiem, nie potrafię płakać, choć dzisiaj wiele godzin przepłakałam. Więc kochani, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu" - komentowała poruszona wokalistka.

W sobotnie popołudnie (28 marca) Kasia Kowalska na Instragramie opublikowała zdjęcie swoich dzieci: Oli i Ignacego, z krótkim wpisem, w którym podziękowała za wyrazy wsparcia w trudnych chwilach.

"Oli stan jest dziś stabilny" - poinformowała, dodając hasztagi #zostańwdomu, #jesteśmywszyscyznia i #jesteśmyzOlą.

22-latka mieszka w Wielkiej Brytanii od kilku lat, gdzie studiuje na London College of Fashion.

Ojcem dziewczyny jest muzyk Kostek Yoriadis ( sprawdź! ), z którym jednak nie utrzymuje ona kontaktu.

