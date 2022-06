OKI uderza z klasycznym dla rapu tryptykiem. Zawarte w tytule "Pieniądze, dziewczyny, zwrotki" to follow-up do wielu hiphopowych evergreenów, a co bardziej uważni słuchacze polskiego rapu bez problemu skojarzą go chociażby z "Ciuchami, kobietami..." (i hajsem) z repertuaru Quebonafide.

Wcześniej na singlach ukazały się utwory "Jeżyk!" (ponad 13 mln odsłon) i "Jakie to uczucie?".

Muzykę do "Pieniądze, dziewczyny, zwrotki" wyprodukował @atutowy, a za teledysk odpowiada ekipa H D S C V M.

Premiera płyty "PRODUKT47" zaplanowana jest na 10 czerwca.

Przypomnijmy, że OKI (razem z Young Igim i Otschodzi) współtworzy projekt OIO.



OKI i płyta "PRODUKT47" - szczegółowa tracklista:

1. "I to jest fakt"

2. "Perły"

3. "Dzielny pacjent" - feat. Sobel, Young Igi

4. "Jeżyk!"

5. "Albo jest zajebiście albo jest smutno" - feat. Young Igi

6. "Stado hartów"; cuty Phunk'ill

7. "Jakie to uczucie?"

8. "Sonic Skit"

9. "ADHD" - feat. Taco Hemingway

10. "Od środy do wtorku"

11. "Pieniądze, dziewczyny, zwrotki"

12. "Fresh Water Soda" - feat. Oscar

13. "Po co ten foch?" - feat. Paluch

14. "Doja Cat"

15. "Bardziej sobą niż kiedykolwiek"

16. "Total Bandits Polne" - feat. Harnol Gang; cuty DJ Blaki

17. "Zwariowane melodie".