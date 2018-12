Nagrania i zdjęcia z koncertu Cardi B podczas 2018 Rolling Loud w Los Angeles podbijają sieć. Wszystko za sprawą wtargnięcia na scenę Offseta, czyli byłego partnera Cardi. Kilka dni po tym wydarzeniu media wciąż żyją całą sytuacją.

15 grudnia Cardi B była jedną z gwiazd imprezy Rolling Loud. W pewnym momencie, jej występ został przerwany, a na scenie pojawił się Offset z ogromnym napisem "Przyjmij mnie z powrotem, Cardi" wykonanym z kwiatów. Przypomnijmy, że 5 grudnia Cardi ogłosiła rozstanie z członkiem Migos.

Wideo