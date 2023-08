Odrzuciła zaproszenie na spotkanie z księżną Kate. Dlaczego to zrobiła?

Dolly Parton promuje obecnie swój nadchodzący album "Rockstar". Płyta, na którą składa się aż 30 utworów, zarówno coverów, jak i oryginalnych kompozycji, ukaże się na rynku 17 listopada. W ramach promocji 77-letnia gwiazda udała się niedawno do Londynu, gdzie czekała na nią miła niespodzianka - zaproszenie na herbatę od samej księżnej Kate.

Do spotkania jednak nie doszło. Parton miała mało czasu, więc uznała , że spotkania i wywiady związane z nową płytą są ważniejsze niż pogaduszki z żoną księcia Williama.

"Ona i tak nie chciała promować mojego rockowego albumu, zatem musiałam odmówić" - wyjawiła wokalistka, zapewniając przy tym, że uwielbia Londyn i jego mieszkańców. Amerykańska gwiazda country docenia jednak gest księżnej. I liczy na to, że w przyszłości będzie miała okazję się z nią spotkać.

"Zaproszenie było bardzo miłym gestem z jej strony i może któregoś dnia będę mogła z niego skorzystać - byłoby wspaniale" - stwierdziła we wspomnianym wywiadzie dla BBC Radio 2 piosenkarka. Pytanie tylko, czy księżna Kate nie uzna zachowania Parton za afront i ponowi w przyszłości propozycję.

Dolly Parton i nowa płyta "Rockstar". Kogo zaprosiła gwiazda?

Album zawierający aż 30 piosenek (!) będzie dostępny w formacie 4LP oraz 2CD. Trafi także do streamingu.

Na "Rockstar" dojdzie do pierwszego od 28 lat spotkania żyjących Beatlesów - Paula McCartneya i Ringo Starra. Od czasów "Antologii" nie pojawili się razem na żadnym nagraniu studyjnym w repertuarze The Beatles. Na krążku w piosence "Let It Be" wspomogą ich jeszcze Peter Frampton oraz Mick Fleetwood!

W nowej wersji "Every Breath You Take" usłyszymy także Stinga oraz Lizzo w "Stairway To Heaven". W coverze "Free Bird" usłyszymy natomiast Gary'ego Rossingtona z Lynyrd Skynyrd, który zmarł w marcu tego roku.

Dolly Parton - szczegóły płyty "Rockstar" (tracklista):

1. "Rockstar" (ze specjalnym udziałem Richiego Sambory)

2. "World on Fire"

3. "Every Breath You Take" (feat. Sting)

4. "Open Arms" (feat. Steve Perry)

5. "Magic Man" (feat. Ann Wilson ze specjalnym udziałem Howarda Leese)

6. "Long As I Can See The Light" (feat. John Fogerty)

7. "Either Or" (feat. Kid Rock)

8. "I Want You Back" (feat. Steven Tyler ze specjalnym udziałem Warrena Haynesa)

9. "What Has Rock And Roll Ever Done For You" (feat. Stevie Nicks ze specjalnym udziałem Waddy'ego Wachtela)

10. "Purple Rain"

11. "Baby, I Love Your Way" (feat. Peter Frampton)

12. "I Hate Myself For Loving You" (feat. Joan Jett & The Blackhearts)

13. "Night Moves" (feat. Chris Stapleton)

14. "Wrecking Ball" (feat. Miley Cyrus)

15. "(I Can’t Get No) Satisfaction" (feat. P!nk i Brandi Carlile)

16. "Keep On Loving You" (feat. Kevin Cronin)

17. "Heart Of Glass" (feat. Debbie Harry)

18. "Don’t Let The Sun Go Down On Me" (feat. Elton John)

19. "Tried To Rock And Roll Me" (feat. Melissa Etheridge)

20. "Stairway To Heaven" (feat. Lizzo & Sasha Flute)

21. "We Are The Champions"

22. "Bygones" (feat. Rob Halford ze specjalnym udziałem Nikki Sixx i Johna 5)

23. "My Blue Tears" (feat. Simon Le Bon)

24. "What’s Up?" (feat. Linda Perry)

25. "You’re No Good" (feat. Emmylou Harris i Sheryl Crow)

26. "Heartbreaker" (feat. Pat Benatar i Neil Giraldo)

27. "Bittersweet" (feat. Michael McDonald)

28. "I Dreamed About Elvis" (feat. Ronnie McDowell ze specjalnym udziałem The Jordanaires)

29. "Let It Be" (feat. Paul McCartney i Ringo Starr ze specjalnym udziałem Petera Framptona i Micka Fleetwooda)

30. "Free Bird" (feat. Ronnie Van Zant ze specjalnym udziałem Gary'ego Rossingtona oraz Artimus Pyle and The Artimus Pyle Band).