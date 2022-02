Na półki sklepowe właśnie trafiło wydawnictwo "P.U.LS.E. Restored & Re-edited". Jest to w pełni odświeżona wersja legendarnego koncertu Pink Floyd.

Zapis koncertu wyreżyserował David Mallet, a koncert nie był przez wiele lat dostępny w regularnej sprzedaży. W nowym boxie znajdują się 2 płyty DVD oraz 2 płyty Blu-Ray. Na potrzeby wydawnictwa koncert został na nowo zmontowany przez wieloletniego współpracownika zespołu, Aubrey Powella (Hipgnosis), który pracował nad projektem przygotowując kompilację "The Later Years" z 2019 roku. Tak prezentuje się odnowiony materiał:

Klasyczna okładka została zaprojektowana w 2006 roku przez Storma Thorgersona i Petera Curzona, a w nowej wersji prezentuje się przerobiona przez wspomnianego już Powella i Ruperta Trumana. Wydawnictwo zawiera to, czego nie zabrakło w pierwotnej edycji albumu w wersji CD z 1995 roku - wyposażone jest w pulsującą lampkę zasilaną dwiema bateriami AA. Do filmu dołączono teledyski, dokumentalne materiały i nagrania z trasy "P.U.L.S.E." oraz 60-stronicową książeczkę.

"Zasadniczo myśleliśmy, że ta lampka będzie czymś fajnym. Storm Thorgerson wpadł na ten pomysł, inspirując się 'The Dark Side Of The Moon' i pulsem, a że to materiał z muzyką na żywo, pomyśleliśmy, żeby opakowanie 'żyło'. Jeśli chodzi o jakieś głębsze znaczenie, to tu pojawiają się schody" - wspominał Nick Mason, perkusista zespołu, który już w maju wystąpi na jedynym koncercie w Polsce (sprawdź!) .

Zdjęcie Tak prezentuje się nowa edycja "P.U.L.S.E" Pink Floyd / materiały prasowe / materiały prasowe

"P.U.L.S.E." pierwotnie ukazało się na albumie w 1995 roku. Oprócz zagranego w całości albumu "The Dark Side Of The Moon", koncert dopełniają przeboje z wcześniejszych nagrań zespołu, a także ostatniej wówczas "The Division Bell". Koncert zarejestrowano 20 października 1994 roku w Earls Court w Londynie. Na żywo wybrzmiały wówczas m.in. takie kompozycje jak "High Hopes", "Keep Talking", "Sorrow", "Wish You Were Here", "Comfortably Numb" i "The Great Gig In The Sky".