"To są najważniejsze informacje o tej płycie: to będzie moja najważniejsza płyta, to będzie płyta o obrazie moich uczuć religijnych przez uczucia religijne, to będzie płyta o życiu, to będzie płyta o śmierci, to będzie płyta o miłości, to będzie płyta o przemocy, to będzie płyta o kosmosie, to będzie płyta o chorobie, to będzie płyta o lekach. Bez ciekawości nie ma mądrości" - zapowiada WaluśKraksaKryzys .

Reklama

Zapowiedzią albumu "+ piekło + niebo +" jest "kawałek dla Marcina P.".

Za reżyserię, scenariusz i montaż odpowiada sam Walenty.

"Tym razem poczułem, że chcę wyjść poza ramy muzyki i żeby móc jeszcze lepiej wyrazić z jakich sprzeczności jestem ulepiony - skupić się również na klipach i tym, co stymuluje nas wizualnie" - podkreśla WaluśKraksaKryzys.

Clip WaluśKraksaKryzys kawałek dla Marcina P.

Dokładna data premiera następcy nominowanej do Fryderyka płyty "Atak" będzie stopniowo odkrywana przy kolejnych singlach.

"Poprzednia płyta 'Atak' była mocna, zwarta i napięta jak jego myśli. Przy nadchodzącej możemy spodziewać się więcej psychodelii i kosmicznego odjazdu" - czytamy w informacji o nadchodzącym materiale.

Jak sam o sobie mówi: osoba wątpiąca, ale wierząca, muzyk, autor, kompozytor, poeta, aktor, reżyser, przyszywany kuzyn Olka Świerkota, twórca około 10 kolaży, znany z duetu fajka boys internazionale.

W 2022 r. wystąpił podczas m.in. Męskiego Grania, OFF Festivalu czy finału WOŚP.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń