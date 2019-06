Odmieniona Kesha wróciła z nowym singlem. Posłuchaj "Rich, White, Straight, Men"

Do sieci trafiła nowa piosenka Kesh "Rich, White, Straight, Men". Przy okazji jej premiery wokalistka zaprezentowała się w odmienionym wizerunku.

Kesha zaprezentowała nową piosenkę i wizerunek /Jeff Kravitz /Getty Images

"Rich, White, Straight, Men" to pierwszy utwór Keshy od września 2018 roku, kiedy to zaprezentowała piosenkę "Here Comes The Change". Numer powstał na potrzeby filmu "On The Basis of Sex", opowiadający losy Ruth Bader Ginsburg (w tej roli Felicity Jones).



Wideo Kesha - Rich, White, Straight, Men

Reklama

W nowym utworze Kesha kreśli wizję świata bez bogatych, białych i heteroseksualnych mężczyzn. Piosenka porusza temat orientacji seksualnych, równości płci oraz różnic społecznych.

Na razie wokalistka nie ujawniła, czy kompozycja ma szansę trafić na jej nowy album. Fani są jednak przekonani, że już wkrótce dostaniemy nowy materiał od gwiazdy.



Przy okazji premiery singla Kesha zaprezentowała się z włosami przefarbowanymi na czarno.



Zdjęcie Kesha w czarnych włosach / Bruce Glikas / Getty Images

Dyskografię piosenkarki zamyka album "Rainbow" z sierpnia 2017 roku. Jego producentem był Ryan Lewis.

Na płycie wokalistka poruszyła temat m.in. dyskryminacji ludzi ze względu na płeć, orientację seksualną i rasę, a za sprawą swoich piosenek namawiała fanów do samoakceptacji. Album promowały single "Praying", "Woman", "Learn To Let Go" (posłuchaj!) i "Rainbow".



"W tym roku moim postanowieniem jest pokochać siebie. Taka po prostu jestem, popie***ona, niedoskonała i cokolwiek jeszcze. Pozwólcie moim piegom żyć" - napisała na Instagramie Kesha na początku tego roku.